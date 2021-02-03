Коллега убитой учительницы из Воронежа рассказала о последних минутах ее жизни

В Воронеже 4 февраля друзья, родственники, коллеги и ученики пришли проститься с учительницей математики СОШ № 1, которую жестоко убили двумя днями ранее. Неизвестный напал на женщину вблизи одного из кафе и нанес ей многочисленные ножевые ранения, отчего она скончалась на месте. Злоумышленник также похитил у педагога ценные вещи. Рассказываем подробности произошедшей трагедии.



Фото: телеграм канал LIFE SHOT

"Меня убивают!"

По данным правоохранителей, вечером 2 февраля 47-летняя учительница математики воронежской школы № 1 Наталья Тушинская возвращалась с работы домой. Возле одного из кафе на Московском проспекте неизвестный напал на женщину.

Он нанес жертве многочисленные удары ножом в область головы, шеи и грудной клетки. Затем забрал ценные вещи, среди которых была сумочка с деньгами и мобильный телефон, после чего скрылся. Сейчас правоохранительные органы занимаются поиском злоумышленника. Следователи завели уголовное дело по статье "Убийство, сопряженное с разбоем".

Последней, кто разговаривал с Тушинской, была ее коллега – преподаватель физики Наталья Митина. Она беседовала с женщиной по телефону, как вдруг услышала на другом конце трубки крик о помощи. "Меня убивают!" – такими были последние слова учительницы, пишут СМИ.



"Такой светлый человек не может так умереть"

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы, где работала погибшая, Марина Малова рассказала РЕН ТВ о последних минутах жизни Тушинской. По словам женщины, преподаватель физики, которая первой узнала о происшествии, позвонила ей около восьми часов вечера.

"Она сказала, что что-то с Наташей случилось, потому что у меня сейчас был с ней разговор и она закричала... Мы стали созваниваться, мне еще и дочь (убитой. – Прим. ред.) позвонила. Я ей говорю: "Это правда?" Она отвечает: "Да, это правда, это действительно все правда" И разрыдалась", – вспоминает Малова.

Также она рассказала, о чем сама общалась с Тушинской незадолго до гибели педагога.





Марина Малова замдиректора по учебно-воспитательной работе школы № 1 в Воронеже Нет в голове мысли, что этого человека больше со мной нет. Только вчера мы решали какие-то вопросы, строили планы, когда будем проводить конференцию. Я не помню, чтобы такое у нас случалось. Тем более в нашем благополучном районе.

Учительницу математики очень любили и школьники. Ученики называли педагога второй мамой и очень светлым человеком.



Фото: vk.com/МБОУ СОШ № 1

"С ней на переменке можно было поболтать, после уроков ей позвонить, все, что хочешь, спросить. И запомнилась она как раз не как учитель математики, а именно как друг – с классным чувством юмора, со своими приколами, с шуточками. Она гиперэмоциональна: либо смеется так, что вся школа слышит, либо ругается, что тоже вся школа слышит", – рассказала школьница телеканалу "Вести Воронеж".





ученица школы № 1 Поверить в то, что ее нет больше, невозможно. Такую ужасную правду принять тоже невозможно, потому что такой светлый человек не может умереть так.

В вестибюле школы № 1 установили фотографию погибшей с черной лентой и букет желтых цветов. Прощание с педагогом прошло в местом культурно-досуговом центре.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал это убийство преступлением, которое потрясло всю область. "Нелюдь, который отнял у женщины жизнь, а у ее родных – любимого человека, должен быть обязательно найден и наказан. Передаю искренние слова сочувствия членам семьи Натальи Васильевны, ее коллегам, всем, для кого она навсегда останется мудрым учителем и добрым товарищем", – сказал он.

Наталья Тушинская окончила математический факультет Воронежского педагогического университета в 1996 году. Преподавать начала в 2004 году, а в школе № 1 проработала более 10 лет. За несколько дней до смерти ее наградили за многолетний добросовестный труд грамотой управления образованием.