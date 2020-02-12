Полиция Приморья проверяет информацию о нападении одноклассников на школьницу

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В Приморье полиция проводит проверку по обращению жительницы Владивостока, на чью внучку напали одноклассники, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МВД.

Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают участников инцидента, устанавливается степень тяжести вреда 10-летней школьнице.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В ноябре на Ярославском шоссе в Москве двое несовершеннолетних напали на 15-летнего юношу. Его доставили в медучреждение. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".