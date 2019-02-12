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12 февраля, 17:48

Спасенного в Магнитогорске мальчика выпишут из больницы 14 февраля

происшествия

12 февраля, 17:48

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Младенца Ваню Фокина, спасенного после обрушения жилого дома в Магнитогорске, выпишут из больницы 14 февраля. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе Минздрава России.

Ранее отец 11-месячного мальчика рассказал, что малыш идет на поправку, кушает и активно общается с родными. Он также выразил уверенность, что вскоре ребенка выпишут из больницы.

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске и последующее частичное обрушение подъезда произошли утром 31 декабря. Спустя 35 часов спасатели извлекли из-под завалов 11-месячного ребенка.

Младенца самолетом доставили в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Его состояние оценивалось как тяжелое – у ребенка диагностировали обморожения и закрытую черепную травму.

По предварительным данным, причиной трагедии, унесшей жизни 39 человек, стал взрыв бытового газа. Некоторые СМИ не исключали версию теракта, однако данную информацию опровергли в Следственном комитете России. В ведомстве заявили, что следователи не обнаружили следов взрывчатки на месте происшествия.

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Сюжет: Обрушение дома в Магнитогорске

происшествия

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