Спасенного в Магнитогорске мальчика выпишут из больницы 14 февраля

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Младенца Ваню Фокина, спасенного после обрушения жилого дома в Магнитогорске, выпишут из больницы 14 февраля. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе Минздрава России.

Ранее отец 11-месячного мальчика рассказал, что малыш идет на поправку, кушает и активно общается с родными. Он также выразил уверенность, что вскоре ребенка выпишут из больницы.

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске и последующее частичное обрушение подъезда произошли утром 31 декабря. Спустя 35 часов спасатели извлекли из-под завалов 11-месячного ребенка.

Младенца самолетом доставили в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Его состояние оценивалось как тяжелое – у ребенка диагностировали обморожения и закрытую черепную травму.

По предварительным данным, причиной трагедии, унесшей жизни 39 человек, стал взрыв бытового газа. Некоторые СМИ не исключали версию теракта, однако данную информацию опровергли в Следственном комитете России. В ведомстве заявили, что следователи не обнаружили следов взрывчатки на месте происшествия.