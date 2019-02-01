Экспертиза обрушившегося дома в Магнитогорске завершится до середины марта

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Экспертиза пригодности для проживания дома №164 на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске, где 31 декабря произошел взрыв, завершится не позднее середины марта, сообщил вице-премьер Виталий Мутко.

"Экспертиза должна быть проведена публично и профессионально, и по ней должны быть приняты решения", – цитирует чиновника ТАСС.

По словам Мутко, экспертиза должна быть проведена качественно, но без затягивания.

31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома. Погибли 39 человек. Спасательная операция заняла четыре дня.

Следователи не обнаружили следов взрывчатки на месте обрушения. В СК заявили, что версия взрыва газа остается приоритетной. Выводы о причине произошедшего можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и анализа всех доказательств.

23 января власти Челябинской области заявили о завершении выплат пострадавшим. Деньги не получили только те, кто находится за пределами региона.

Сейчас УФСБ России по региону проводит проверку информации о якобы готовящихся взрывах в Магнитогорске. Сообщения с угрозами поступили на электронные адреса жителей города и социальных учреждений.

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