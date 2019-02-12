Пилот рассказал, кто отвечает за безопасность при посадке в самолет

Посадка в самолет, как правило, происходит под руководством отдела перевозок. Об этом заслуженный пилот России Юрий Сытник рассказал телеканалу Москва 24.

Эксперт отметил, что за состоянием трапов следят аэродромные службы. Они заряжают устройства для подъема, которые работают на аккумуляторах. К воздушному судну конструкцию подгоняют специальные траповщики. А когда по трапу поднимаются пассажиры, к работе подключается дежурный по посадке.

"Он подвозит пассажиров в автобусах или пешком в зависимости от того, какой это перрон, далеко ли самолет стоит от накопителя. И дальше дежурный стоит внизу и регулирует количество людей, которые поднимаются по трапу", – уточнил Сытник.

По словам пилота, после ЧП в Барнауле, где с трапа упали шесть человек, специалисты начнут выяснять, сколько человек было на устройстве для подъема. "Если на перроне существует запись видеорегистратора, то будет все понятно", – заключил эксперт.

Уже известно, что трап, откуда упали пассажиры, проходил проверку в октябре прошлого года. Тогда никаких нареканий к устройству не было. Сейчас в аэропорту начата внеочередная проверка технического состояния всех трапов. Расследованием происшествия занимается спецкомиссия. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По данным следствия, четверо пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. Их отвезли в больницу Барнаула.

Лайнер "Уральских авиалиний" должен был вылететь в аэропорт Домодедово. Из-за инцидента самолет вылетел на два часа позже. По факту случившегося Барнаульской транспортной прокуратурой организована проверка.