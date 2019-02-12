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12 февраля, 07:39

Уголовное дело возбуждено по факту инцидента с трапом в Барнауле

происшествия

12 февраля, 07:39

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Фото: vk.com/overhear_brn22

Следственные органы Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело по факту падения людей с трапа самолета в Барнауле, сообщает "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на СУ СКР.

"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей", – говорится в сообщении.

Инцидент случился в международном аэропорту Барнаула имени Титова. При выполнении посадки пассажиров на борт воздушного судна Airbus A320 произошло обрушение верхней площадки трапа. В результате случившегося шесть человек упали, из них четыре человека были госпитализированы в больницу Барнаула.

Лайнер авиакомпании "Уральские авиалинии" должен был вылететь в московский аэропорт Домодедово. Из-за инцидента самолет вылетел на два часа позже. По факту случившегося Барнаульской транспортной прокуратурой организовано проведение проверки.

происшествия

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