Медики рассказали о состоянии пострадавших после падения с трапа в Барнауле

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Трое из пяти пострадавших при падении с трапа самолета в Барнауле находятся в больнице. Их состояние врачи оценивают от удовлетворительного до средней степени тяжести. Об этом РИА Новости сообщил представитель краевого Минздрава.

"У двух человек есть локальные повреждения скелета, у третьего – поверхностные ушибы", – сказал собеседник агентства.

Как уточняется, пострадавших госпитализировали в травматологическое отделение больницы для дальнейшего наблюдения и лечения.

Инцидент случился в международном аэропорту Барнаула имени Титова. При выполнении посадки пассажиров на борт воздушного судна Airbus A320 произошло обрушение верхней площадки трапа. В результате случившегося шесть человек упали.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.