Число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 13

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Как минимум 13 человек стали жертвами пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает телекомпания NBC.

Согласно данным телекомпании, восемь человек погибли в зоне пожара Итон, еще пятеро – на территории, охваченной пожаром Пэлисейдс. Окружной шериф округа Роберт Луна, в свою очередь, сообщал, что еще 13 человек числятся пропавшими без вести.

Пожары охватили Калифорнию 7 января. В Лос-Анджелесе свыше 10 тысяч строений оказались уничтожены, а 370 тысяч человек остались без электричества.

Для помощи в тушении огня власти Канады отправят 250 пожарных и авиацию, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Он уточнил, что впоследствии могут быть направлены и военные.

В настоящее время не менее 20 человек задержаны в Лос-Анджелесе за мародерство во время природных пожаров. При этом, по данным СМИ, в некоторых районах Калифорнии начнет действовать комендантский час.