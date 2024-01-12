12 января, 22:27 (обновлено 12.01.2024 22:43)Происшествия
Самолет выкатился за пределы ВПП при посадке в Архангельске
Фото: Западное МСУ на транспорте СК России
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ организовало проверку после того, как самолет ЯК-42 выкатился за пределы полосы при посадке в Архангельске. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Вечером 12 января поступило сообщение о том, что в аэропорту Талаги города Архангельска воздушное судно ЯК-42, рейс сообщением Амдерма 2 – Талаги, при посадке выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы", – говорится в сообщении.
В результате произошедшего никто не пострадал. Следователи организовали проверку по статье 263 Уголовного кодекса (УК) РФ.
В связи с инцидентом аэропорт Архангельска временно закрыли, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию. Меры предприняли для того, чтобы отбуксировать застрявший в снегу самолет на стоянку.
До этого аналогичный инцидент произошел в аэропорту Норильска. Там за пределы ВПП выкатился самолет, который готовился к взлету в Красноярск. В результате произошедшего никто не пострадал.
Читайте также