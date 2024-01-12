Самолет выкатился за пределы ВПП при посадке в Архангельске

Фото: Западное МСУ на транспорте СК России

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ организовало проверку после того, как самолет ЯК-42 выкатился за пределы полосы при посадке в Архангельске. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Вечером 12 января поступило сообщение о том, что в аэропорту Талаги города Архангельска воздушное судно ЯК-42, рейс сообщением Амдерма 2 – Талаги, при посадке выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы", – говорится в сообщении.

В результате произошедшего никто не пострадал. Следователи организовали проверку по статье 263 Уголовного кодекса (УК) РФ.

В связи с инцидентом аэропорт Архангельска временно закрыли, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию. Меры предприняли для того, чтобы отбуксировать застрявший в снегу самолет на стоянку.

До этого аналогичный инцидент произошел в аэропорту Норильска. Там за пределы ВПП выкатился самолет, который готовился к взлету в Красноярск. В результате произошедшего никто не пострадал.

