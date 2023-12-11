Водитель Lexus врезался в дерево на Новом Арбате в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Водитель Lexus не справился с управлением и врезался в другой автомобиль и дерево на Новом Арбате в столице. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"На улице Новый Арбат (в районе дома 19) автомобиль не справился с управлением и столкнулся с другим припаркованным автомобилем", – указано в сообщении.

Оперативные службы города уже работают на месте происшествия, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В ведомстве добавили, что движение в районе ДТП не затруднено.

Ранее стало известно о пяти пострадавших в ДТП под Краснотурьинском в Свердловской области. Водитель ВАЗа превысил скорость, из-за чего не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковой машиной Kia Rio.

До этого пешеход погиб в результате дорожной аварии на северо-востоке Москвы. Водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.



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