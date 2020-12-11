СК возбудил уголовное дело после взрыва в Карачаево-Черкесии

Фото: nac.gov.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь силовиков и незаконном изготовлении взрывных устройств после инцидента в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Два взрыва в поселке Учкекен в Карачаево-Черкесии раздались у здания отдела ФСБ.

Сначала взрывное устройство небольшой мощности сработало около 7 утра. Около 12:00 возле группы полицейских, работавших на месте происшествия, произошел еще один взрыв.

Злоумышленник пытался попасть на территорию, где правоохранительные органы проводили оперативно-разыскные мероприятия. При попытке задержания мужчина покончил с собой.

Всего в результате происшествия легкие ранения получили шесть сотрудников сил правопорядка. Среди гражданских обошлось без пострадавших.