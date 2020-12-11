Власти КЧР рассказали о состоянии пострадавших силовиков

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Состояние силовиков, пострадавших при взрыве в Карачаево-Черкесии, оценивается как стабильное, сообщает РИА Новости.

Власти региона пообещали, что их семьям окажут материальную помощь.

Всего в результате происшествия легкие ранения получили шесть сотрудников сил правопорядка. Среди гражданских обошлось без пострадавших.

Два взрыва в поселке Учкекен в Карачаево-Черкесии раздались у здания отдела ФСБ.

Сначала взрывное устройство небольшой мощности сработало около 7 утра. Около 12:00 возле группы полицейских, работавших на месте происшествия, произошел еще один взрыв.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные и следственные службы.

