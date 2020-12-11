У здания ФСБ в Карачаево-Черкесии произошел взрыв

Фото: скриншот видео телеграм-канала BAZA

У здания отдела ФСБ в поселке Учкекен в Карачаево-Черкесии раздались два взрыва, сообщает "Интерфакс".

"Взрывное устройство небольшой мощности сработало около 7 утра, пострадавших не было", – говорится в сообщении.

Около 12:00 возле группы полицейских, работавших на месте происшествия, произошел еще один взрыв.

После инцидента за медицинской помощью обратились шесть человек с осколочными ранениями. В их числе правоохранители и прохожие. К месту происшествия направлены оперативные и следственные службы.

Ранее в результате взрыва на складе в пригороде Бристоля пострадали три человека. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.