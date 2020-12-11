Шесть силовиков получили легкие ранения при взрыве в КЧР

Фото: скриншот видео телеграм-канала BAZA

Шесть сотрудников сил правопорядка получили легкие ранения при взрыве в Карачаево-Черкесии, сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.

Уточняется, что среди гражданских обошлось без пострадавших.

Два взрыва в поселке Учкекен в Карачаево-Черкесии раздались у здания отдела ФСБ.

Сначала взрывное устройство небольшой мощности сработало около 7 утра. Около 12:00 возле группы полицейских, работавших на месте происшествия, произошел еще один взрыв.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные и следственные службы.