В Екатеринбурге отправили в колонию женщину, которая насмерть забила дочь

16:48
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Женщину приговорили к семи годам колонии за избиение до смерти семилетней дочери. Об этом говорится на сайте СУСК по Свердловской области.
По данным следователей, трагедия произошла днем 30 апреля этого года в квартире дома по улице Кировоградской.
"Подсудимая, действуя из внезапно возникшей к ее 7-летней дочери личной неприязни, стала наносить девочке множественные удары руками и ремнем", – заявили в пресс-службе ведомства.
Как уточнили в СК, в результате от полученных травм девочка скончалась. После избиения подсудимая, осознав содеянное, рассказала о случившемся соседям. На место прибыли врачи, они констатировали смерть ребенка.
Во время расследования были проведены судебно-медицинская, биологические, а также молекулярно-генетическая экспертизы.
"Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", – добавили представители ведомства.
Ранее говорилось, что жителя столицы будут судить за избиение пасынка и падчерицы. 21-летнему безработному грозил реальный срок за умышленное причинение тяжкого и легкого вреда здоровью.
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