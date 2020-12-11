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Происшествия

06:53

СК открыл дело после гибели женщины и ребенка при пожаре в Москве

происшествия пожар город

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Следственный комитет открыл уголовное дело после гибели женщины и ребенка во время пожара в Москве. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Как пишет РИА Новости, дело открыли следственные органы Главного следственного управления СК РФ по столице.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 219 УК РФ", – заявила Иванова.

Уточняется, что данная статья подразумевает санкции за нарушение требований пожарной безопасности.

В данный момент на месте происшествия работают следователи. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Пожар случился по адресу улица Керченская, дом 3, корпус 1. В результате случившегося погибли 2 человека, в том числе ребенок.

В 22:00 возгорание удалось потушить. Общая площадь пожара составила 4 квадрантных метра.

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

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