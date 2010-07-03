Издателя "Тинькофф-журнала" нашли мертвым в квартире на севере Москвы

Фото: телеграм-канал Baza

Издатель "Тинькофф-журнала" Санджив (Алексанр) Рай найден мертвым в квартире на севере столицы. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на осведомленный источник.

Отмечается, что мужчину обнаружили вместе с гражданской женой, которая тоже не подавала признаков жизни.

"Тела Санджива Рая и его гражданской супруги с утра обнаружил ребенок, который сообщил позвонившей бабушке о невозможности разбудить родителей", – рассказал источник.

На место происшествия прибыли медики, которые диагностировали смерть обоих. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. В настоящий момент проводятся необходимые экспертизы. Причины смерти установят после вскрытия.

Ранее пенсионерку нашли мертвой в квартире в центре Москвы. Ее тело было обнаружено в кладовке.