Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге

Задержанный по подозрению в убийстве двух девушек летом минувшего года в Екатеринбурге мужчина сознался в преступлении. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Две девушки с огнестрельными ранениями были обнаружены на склоне горы Уткус 26 августа 2018 года. Одна из них была мертва, вторую в тяжелом состоянии доставили в больницу, где она скончалась через два дня.

Накануне по подозрению в убийстве был задержан 34-летний житель Екатеринбурга, который работал инженером на одном из местных предприятий. В его квартире следователи обнаружили составные части пневматического оружия.

Признательные показания мужчина дал после того, как полиграф "выдал свой обвинительный вердикт". Как считают в СК, преступник тщательно спланировал убийство.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 21-летней девушки в ТиНАО. Тело нашли в подъезде дома на улице Самуила Маршака.

