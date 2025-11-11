Форма поиска по сайту

11 ноября, 15:13

Происшествия
Генконсульство РФ: пострадавших в ДТП в Египте россиян переводят в больницы Хургады

В генконсульстве РФ рассказали, куда направили пострадавших в ДТП в Египте россиян

Фото: almasryalyoum.com

Россиян, которые получили травмы в результате ДТП на востоке Египта, переводят из города Рас-Гариб в больницы Хургады. Об этом ТАСС рассказали в генконсульстве РФ.

В диппредставительстве уточнили, что один из пострадавших направлен на консультацию к офтальмологу в Каир. При этом, по их данным, детей среди госпитализированных нет.

Автобус столкнулся с грузовиком в провинции Красное Море в Египте 11 ноября. Авария случилась на дороге Рас-Гареб – Хургада. В результате ДТП двое человек, россиянка и египтянин, погибли.

По данным СМИ, травмы получили 27 граждан РФ. Также среди пострадавших оказались 2 гражданина Литвы, 7 финнов и 3 гражданина Египта. Однако в Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили о 25 пострадавших гражданах России и 2 иностранцах. Всех их доставили в больницы.

При этом директор управления здравоохранения провинции Красное Море Исмаил аль-Араби сообщил, что к настоящему времени около 10 туристов выписаны из медучреждения.

Россияне пострадали в ДТП с автобусом в Египте

