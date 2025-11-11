ТАСС: Генпрокуратура попросила взыскать с Кибовского имущество на 1 млрд рублей

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Генпрокуратура России попросила взыскать с экс-министра правительства Москвы, бывшего главы департамента культуры Александра Кибовского, его родственников и доверенных лиц имущество более чем на 1 миллиард рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Иск был подан в Кунцевский суд Москвы. В нем указывается, что официальный доход экс-министра с 2010 по 2024 год, когда он возглавлял департамент, составил 165 миллионов рублей, доход его жены – 30 миллионов. Кроме того, они продали автомобили, квартиру в Мытищах и участок с домом в Ярославской области на 15,7 миллиона рублей. Общий доход за 14 лет оценивается в 211 миллионов рублей.

В прокуратуре считают, что недвижимость и транспортные средства оформлялись на родственников и доверенных лиц, которые не имели на это финансовой возможности, для сокрытия реального имущественного положения Кибовского.

По информации источника, с 2014 года экс-глава столичного департамента приобрел недвижимость и два автомобиля на общую сумму 226,7 миллиона рублей. Туда вошли семь квартир в Москве и Подмосковье за 195 миллионов рублей, оформленных на супругу, ее отца и доверенное лицо. Также на доверенное лицо были куплены две иномарки, общая стоимость которых составила 29,4 миллиона рублей, и два мотоцикла за 5 миллионов рублей. В 2017 и 2020 годах Кибовский передал в доверительное управление 28 миллионов.

Прокуратура подчеркнула, что он и его семья осуществляли и другие доходы, связанные с приобретением имущества, ценных бумаг, предметов быта, гардероба, обслуживанием жилых помещений и транспорта.

Более того, Генпрокуратура потребовала взыскать имущество с доверенного лица Кибовского Андрея Нероденкова, который является фигурантом дела о получении взяток на 100 миллионов рублей и находится в СИЗО.

По данным ведомства, после знакомства с бывшим министром на Нероденкова и его семью при отсутствии необходимого дохода было оформлено имущество в размере более 1 миллиарда рублей. В его число вошли два земельных участка в Истринском районе Подмосковья на 249 миллионов рублей, три земельных участка в том же районе с тремя домами, строительство которых стоило 243 миллиона рублей, семь квартир за 185 миллионов и апартаменты за 16 миллионов, три нежилых помещения за 216 миллионов, девять автомобилей за 60 миллионов и два мотоцикла за 4,9 миллиона рублей.

Генпрокуратура обратила внимание, что после возбуждения в 2023 году дела часть имущества попытались скрыть через переоформление на других лиц. В связи с этим ведомство попросило признать сделки ничтожными.

Кроме того, прокуратура потребовала взыскать с Кибовского 37 миллионов рублей от операций с ценными бумагами, которые были проведены с 2020 по 2024 год.

Кибовский был задержан за восемь эпизодов получения взяток и один эпизод покушения на мошенничество. Следствие установило, что общая сумма взяток Кибовского составила более 100 миллионов рублей. При этом действовал он с соучастниками в составе организованной группы.

Ходатайство об аресте Кибовского поступило в Замоскворецкий суд Москвы 17 июля прошлого года.

