Пилотов найденного на Чукотке самолета Ан-2 доставили в больницу

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Членов экипажа самолета Ан-2, который совершил жесткую посадку на Чукотке, доставили в больницу Анадыря. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС РФ.

"В окружной больнице им будет оказан весь комплекс необходимой медицинской помощи", – отметило ведомство.

10 ноября стало известно, что самолет Ан-2 авиакомпании "Стриж авиа" пропал на Чукотке. Воздушное судно следовало по маршруту Певек – АС "Полярный" – Певек. Оно не вышло на связь по времени посадки.

На этом фоне было возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. Обстоятельства и причины инцидента выясняются. Магаданская транспортная прокуратура также организовала проверку по факту невыхода самолета на связь.

Спустя несколько часов губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов сообщил, что пропавший на Чукотке самолет Ан-2 был найден, пилоты и пассажир живы. Однако капитана воздушного судна не обнаружили, поэтому поисковая группа выдвинулась за ним. Все трое находившихся на борту получили ранения различной степени тяжести, уточнил глава региона.

Позже представитель компании "Артель старателей "Полярная" сообщил, что отправившегося на поиски связи капитана нашли живым.

Дело о крушении Ан-12 под Иркутском передано в центральный аппарат СК