Два человека погибли в ДТП с маршруткой в Новосибирске

Фото: vk.com/incident_nsk

Число погибших в столкновении с легковым автомобилем и маршрутным такси в Новосибирске выросло до двух, передает ТАСС.

В оперативных службах Новосибирска уточнили, что ДТП произошло на пересечении улиц Титова и Широкой в Ленинском районе города.

"В легковой машине – двое погибших. Пострадавших – восемь. Их состояние уточняется", – заявили информагентству в областном министерстве здравоохранения.

Ранее сообщалось, что три человека погибли после столкновения автомобиля Toyota и грузовика MAN в Красноярском крае. Погибшие были пассажирами легковой машины, водитель грузовика получил ранения.

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