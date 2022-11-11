09:56Происшествия
Два человека погибли в ДТП с маршруткой в Новосибирске
Фото: vk.com/incident_nsk
Число погибших в столкновении с легковым автомобилем и маршрутным такси в Новосибирске выросло до двух, передает ТАСС.
В оперативных службах Новосибирска уточнили, что ДТП произошло на пересечении улиц Титова и Широкой в Ленинском районе города.
"В легковой машине – двое погибших. Пострадавших – восемь. Их состояние уточняется", – заявили информагентству в областном министерстве здравоохранения.
Ранее сообщалось, что три человека погибли после столкновения автомобиля Toyota и грузовика MAN в Красноярском крае. Погибшие были пассажирами легковой машины, водитель грузовика получил ранения.
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