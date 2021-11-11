Уголовное дело возбудили в Москве после угроз расправой журналисту ВГТРК

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В столице возбудили уголовное дело по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста ВГТРК, сообщает Агентство "Москва".

По данным следствия, журналист по редакционному заданию участвовал в съемках материала по проверке прокуратурой деятельности организации, расположенной в 1-м Люсиновском переулке. Граждане получили в организации кредиты под залог квартир и впоследствии стали жертвами мошеннических действий.

После того как съемочная группа рассказала о ходе прокурорской проверки и работе прокуроров на месте, журналисту поступил звонок от неизвестного мужчины. Он представился сотрудником правоохранительных органов и высказал представителю СМИ угрозы, которые пообещал осуществить, если репортаж выпустят.

Журналист после этого обратился в прокуратуру. Последняя направила в следственный орган материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники придумали новую схему обмана. Они стали убеждать жертв снимать деньги со счетов и выбрасывать их в окно.