Опубликовано видео нападения мужчины на жену в салоне красоты в Ленобласти

Следственный комитет опубликовал видео нападения мужчины на жену в салоне красоты во Всеволожском районе Ленинградской области.
Мужчина напал на жену с топором, после чего выстрелил в нее из травматического пистолета. Женщина от полученных травм скончалась.
Напавшего задержали. По его словам, расправиться с супругой он решил на почве ревности.
Знакомая убитой рассказала, что последние полтора года у супругов были скандалы. "По поводу чего, не знаю. Она говорила, что он ее часто душил. Она два раза от него уходила, жила от него отдельно", – отметила она.
По словам знакомой, последние шесть месяцев женщина жила в другой квартире, а недавно муж отрезал ей длинную косу.
Ранее в Москве в районе Покровское-Стрешнево неизвестный ранил в шею девушку 1995 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
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