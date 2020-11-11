Опубликовано видео нападения мужчины на жену в салоне красоты в Ленобласти



Следственный комитет опубликовал видео нападения мужчины на жену в салоне красоты во Всеволожском районе Ленинградской области.

Мужчина напал на жену с топором, после чего выстрелил в нее из травматического пистолета. Женщина от полученных травм скончалась.

Напавшего задержали. По его словам, расправиться с супругой он решил на почве ревности.

Знакомая убитой рассказала, что последние полтора года у супругов были скандалы. "По поводу чего, не знаю. Она говорила, что он ее часто душил. Она два раза от него уходила, жила от него отдельно", – отметила она.

По словам знакомой, последние шесть месяцев женщина жила в другой квартире, а недавно муж отрезал ей длинную косу.

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