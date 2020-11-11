Знакомые убитой в салоне красоты в Ленобласти женщины рассказали о ней

телеграм-канал "Mash на Мойке"

Знакомая женщины, которую убили в салоне красоты в Ленинградской области, рассказала о ней и о ее взаимоотношениях с мужем.

Ранее в следственном управлении СК России по региону сообщили, что по подозрению в убийстве собственной супруги задержан житель города Всеволожска. По версии следствия, мужчина несколько раз выстрелил в лицо своей жене из травматического пистолета, а после нанес удары тупым предметом по голове.

Предполагается, что причиной расправы стала ревность. Около года назад женщина решила расстаться с мужем, а тот начал ее преследовать, угрожать и приходить на работу в салон. Об этих случаях жертва сообщала в полицию – писала заявление, но потом его забрала. Незадолго до гибели женщина планировала уехать из города вместе с ребенком.

"Человеком она была очень хорошим. Очень работящий, очень добрый и отзывчивый человек. Жили они с мужем вроде как хорошо, но последние полтора года у них были скандалы. По поводу чего, не знаю. Она говорила, что он ее часто душил. Она два раза от него уходила, жила от него отдельно. Вот и последние шесть месяцев она жила в другой квартире", – рассказала Карина (имя изменено. – Прим. ред.).





Карина знакомая убитой Недавно он отрезал ей длинную косу. Он угрожал ей последние три недели. Обещал убить ее, если она не уедет к себе на родину в Молдавию. Она писала заявление в полицию об угрозе ее жизни. И жаловалась мне, что полиция ничего не делает. Два раза он ловил ее на улице и душил. После чего она нанимала ОМОН провожать и встречать ее с работы до дома. Она очень боялась умереть и переживала за маленькую дочь.

Клиентки убитой также рассказали о ней Москве 24. "Мы хорошо общались, пекла торт ей на день рождения. Сегодня пришла к ней на процедуры, а меня не пустили. Сказали, что ждут полицию, так как ее убил муж и убежал. Я долго стояла там, надеялась, что она жива, но мне сказали, что нет", – сказала Марина (имя изменено. – Прим. ред.).

Другая клиентка салона Наталья (имя изменено. – Прим. ред.) рассказала, что никак не ожидала такого развития событий. "Для меня это событие – большой шок! Они венчались... Часто утром видела их семью в детском саду. Только сегодня утром с ней общалась по поводу маникюра, а потом вот это ужас!"

Ранее в Москве в районе Покровское-Стрешнево неизвестный ранил девушку 1995 года рождения в шею. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".