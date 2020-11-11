Знакомые убитой в салоне красоты в Ленобласти женщины рассказали о ней

18:19
телеграм-канал "Mash на Мойке"
Знакомая женщины, которую убили в салоне красоты в Ленинградской области, рассказала о ней и о ее взаимоотношениях с мужем.
Ранее в следственном управлении СК России по региону сообщили, что по подозрению в убийстве собственной супруги задержан житель города Всеволожска. По версии следствия, мужчина несколько раз выстрелил в лицо своей жене из травматического пистолета, а после нанес удары тупым предметом по голове.
Предполагается, что причиной расправы стала ревность. Около года назад женщина решила расстаться с мужем, а тот начал ее преследовать, угрожать и приходить на работу в салон. Об этих случаях жертва сообщала в полицию – писала заявление, но потом его забрала. Незадолго до гибели женщина планировала уехать из города вместе с ребенком.
"Человеком она была очень хорошим. Очень работящий, очень добрый и отзывчивый человек. Жили они с мужем вроде как хорошо, но последние полтора года у них были скандалы. По поводу чего, не знаю. Она говорила, что он ее часто душил. Она два раза от него уходила, жила от него отдельно. Вот и последние шесть месяцев она жила в другой квартире", – рассказала Карина (имя изменено. – Прим. ред.).
Клиентки убитой также рассказали о ней Москве 24. "Мы хорошо общались, пекла торт ей на день рождения. Сегодня пришла к ней на процедуры, а меня не пустили. Сказали, что ждут полицию, так как ее убил муж и убежал. Я долго стояла там, надеялась, что она жива, но мне сказали, что нет", – сказала Марина (имя изменено. – Прим. ред.).
Другая клиентка салона Наталья (имя изменено. – Прим. ред.) рассказала, что никак не ожидала такого развития событий. "Для меня это событие – большой шок! Они венчались... Часто утром видела их семью в детском саду. Только сегодня утром с ней общалась по поводу маникюра, а потом вот это ужас!"
Ранее в Москве в районе Покровское-Стрешнево неизвестный ранил девушку 1995 года рождения в шею. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: