В Иркутской области мужчина угнал автокран и столкнулся с грузовым поездом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Иркутской области пьяный мужчина угнал автокран и столкнулся с грузовым поездом. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".

Отмечается, что нарушитель выехал на железнодорожный переезд под запрещающий сигнал светофора. В результате аварии оказались повреждены 240 метров железнодорожного полотна и шесть цистерн состава. Общая сумма ущерба составила более 4,5 миллиона рублей.

Правоохранители выяснили, что автокран мужчина угнал с одной из производственных баз города, также у него не было права управления транспортным средством.

"Виновник аварии был задержан прибывшими на место транспортными полицейскими. Им оказался 40-летний ранее судимый житель города Черемхово", – говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее на железнодорожном переезде перегона Одинцово – Голицыно Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) произошло столкновение грузовика и электрички.

Локомотивная бригада поезда № 6751 сообщением Лобня – Дорохово применила экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным. В результате столкновения произошел сход колесной пары первого вагона электрички. Пассажиры электрички не пострадали. Водитель и пассажир грузовика госпитализированы.