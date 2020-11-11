В Иркутской области мужчина угнал автокран и столкнулся с грузовым поездом

16:43
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Иркутской области пьяный мужчина угнал автокран и столкнулся с грузовым поездом. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".
Отмечается, что нарушитель выехал на железнодорожный переезд под запрещающий сигнал светофора. В результате аварии оказались повреждены 240 метров железнодорожного полотна и шесть цистерн состава. Общая сумма ущерба составила более 4,5 миллиона рублей.
Правоохранители выяснили, что автокран мужчина угнал с одной из производственных баз города, также у него не было права управления транспортным средством.
"Виновник аварии был задержан прибывшими на место транспортными полицейскими. Им оказался 40-летний ранее судимый житель города Черемхово", – говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Ранее на железнодорожном переезде перегона Одинцово – Голицыно Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) произошло столкновение грузовика и электрички.
Локомотивная бригада поезда № 6751 сообщением Лобня – Дорохово применила экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным. В результате столкновения произошел сход колесной пары первого вагона электрички. Пассажиры электрички не пострадали. Водитель и пассажир грузовика госпитализированы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: