Съезд с МКАД на Симферопольское шоссе ограничили из-за аварии

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Авария с участием грузовика произошла в районе 33-го километра МКАД. Движение по всем рядам съезда на Симферопольское шоссе перекрыто. Об этом на своей странице в Twitter сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

По информации столичного управления ГИБДД, грузовик наехал на препятствие. Пострадавших в результате аварии нет. На месте ДТП работают оперативные службы. Движение на участке сильно затруднено. Автомобилистам советуют выбирать пути объезда.

Ранее авария с участием трех автомобилей произошла на пересечении Ленинского проспекта и проезда Апакова. Движение на указанном участке было затруднено, автомобили в сторону центра следовали только по двум средним рядам. В результате столкновения машин одна из них опрокинулась. Пострадали два человека.

Накануне один человек погиб и 13 пострадали при столкновении рейсового микроавтобуса с грузовиком и внедорожником в Курской области. Пострадавших доставили в больницу.

