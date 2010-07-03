Один человек пострадал при столкновении легковушки с грузовиком в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек пострадал в результате аварии с участием легкового автомобиля и грузовика в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Столкновение машин произошло на улице Монаховой. Пострадал пассажир легкового автомобиля, он был госпитализирован. Сейчас ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее авария с участием трех автомобилей произошла на пересечении Ленинского проспекта и проезда Апакова. Движение на указанном участке было затруднено, автомобили в сторону центра следовали только по двум средним рядам. В результате столкновения машин одна из них опрокинулась. Пострадали два человека.

Накануне один человек погиб и 13 пострадали при столкновении рейсового микроавтобуса с грузовиком и внедорожником в Курской области. Пострадавших доставили в больницу.

