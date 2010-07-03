СК проведет проверку после расцепки вагонов поезда Москва – Белгород

Фото: соцсети

Сотрудники столичного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проведут проверку после расцепки вагонов пассажирского поезда Москва – Белгород. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел накануне. Пассажирский поезд пришлось остановить на перегоне станций Беленихино – Сажное из-за расцепки четвертого и пятого вагонов по технической причине. В результате происшествия никто из пассажиров поезда не пострадал.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось что в российских поездах дальнего следования появятся настольные игры. С 1 января будущего года впервые вступает в силу ГОСТ по обслуживанию пассажиров в поездах дальнего следования. Согласно документу, желающие смогут бесплатно пользоваться настольными играми.

Услуга будет доступна в вагонах класса люкс, бизнес-класса и экономкласса. В ГОСТе есть также базовый класс вагонов, в которых доступ к играм не предполагается. По желанию перевозчика можно будет ввести дополнительные классы обслуживания.

