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Настольные игры появятся в поездах дальнего следования в России с 2020 года, сообщает RT.

С 1 января будущего года впервые вступает в силу ГОСТ по обслуживанию пассажиров в поездах дальнего следования. Согласно ему, желающие смогут бесплатно пользоваться настольными играми. В пример в документе приводятся шашки, шахматы и домино.

Услуга будет доступна в вагонах класса люкс, бизнес-класса и экономкласса. В ГОСТе есть также базовый класс вагонов, в которых доступ к играм не предполагается. По желанию перевозчика можно будет ввести дополнительные классы обслуживания.

В ГОСТе указали и другие правила по обслуживанию. В составе поезда дальнего следования рекомендуется оборудовать хотя бы одно пассажирское купе для перевозки инвалидов.

В вагонах бизнес-класса и класса люкс советуют установить электронный замок. При этом каждое купе должно быть снабжено двумя магнитными ключами. В вагонах высокого класса обслуживания также хотят установить оборудование для беспроводного подключения к интернету.

В апреле "Трансмашхолдинг" презентовал новый купейный вагон с душем, сейфами, холодильником и микроволновкой. А в октябре на форуме "Россия – Африка" показали новый плацкартный вагон. В нем тоже обустроили душевую кабину, а розетки сделали у каждого места. Столик между нижними полками откидывается вверх.

В июне стало известно, что в российских поездах дальнего следования появились первые вагоны с приятными запахами. Все ароматы гипоаллергенны и не вредят здоровью пассажиров.

Обновленные вагоны запустят с 27 ноября. Первые составы будут следовать по маршруту "Москва – Белгород".