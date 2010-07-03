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В столице сотрудники ДПС задержали четырех вооруженных человек. Их автомобиль был остановлен минувшей ночью в районе Семеновской набережной.

"Задержаны водитель и трое пассажиров, у которых обнаружены и изъяты два предмета, конструктивно схожие с огнестрельным оружием, и боеприпасы к ним", – рассказали ТАСС в пресс-службе полиции.

Ранее сообщалось, что московские полицейские разыскивают неизвестного, который выстрелил мужчине в лицо в районе Замоскворечье.

10 ноября на улице Большой Серпуховской мужчине повредили глаз. Пострадавший, как уточняется, отказался от госпитализации. По словам заявителя, нападавший был славянской наружности и выглядел старше 40 лет. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

