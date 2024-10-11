Движение на участке МКАД в Бирюлево Восточном затруднено из-за ДТП

Фото: Москва 24/Михаил Колобаев

Движение оказалось затруднено в результате столкновения нескольких автомобилей на участке МКАД в районе Бирюлево Восточное, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

По данным ведомства, авария произошла на внешней стороне 26 километра МКАД, недалеко от съезда № 25.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Они устанавливают обстоятельства случившегося и уточняют информацию о пострадавших.

Ранее на внутренней стороне Новорижской эстакады Третьего транспортного кольца загорелся автомобиль. Движение в районе возгорания также было затруднено.

До этого ДТП произошло на Юго-Восточной хорде в районе Перова. Там столкнулись несколько автомобилей, в результате чего опрокинулся грузовик.