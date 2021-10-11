Один человек погиб при стрельбе у ночного клуба в Канаде – СМИ

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Один человек стал жертвой стрельбы в канадском городе Калгари в провинции Альберта. Об этом сообщает телеканал CTV.

По информации СМИ, инцидент произошел у одного из городских ночных клубов. Прибывшие на место происшествия полицейские нашли мужчину в возрасте 30 лет в крайне тяжелом состоянии.

Пострадавший был доставлен в больницу. При этом спасти мужчину не удалось.

Позднее в медучреждение обратился другой пострадавший с огнестрельными ранениями. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее инцидент со стрельбой случился в американском штате Иллинойс. Сообщалось, что полиция получила сообщение о стрельбе в городе Ист-Сент-Луис.

Кроме того, в том же месте произошло столкновение поезда легкого метро и машины. При этом связь ДТП со стрельбой не была подтверждена.