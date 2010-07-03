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Москва 24

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Происшествия

08:54

Двое с пистолетом ограбили букмекерскую контору

происшествия криминал

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двое неизвестных в масках совершили разбойное нападение на букмекерскую контору на проспекте Вернадского, сообщает Агентство "Москва".

Вечером 10 октября злоумышленники, угрожая кассиру конторы похожим на пистолет предметом, открыто похитили из кассы более миллиона рублей и скрылись.

В МВД возбудили уголовное дело о разбое в особо крупном размере. Полиция устанавливает личности преступников.

Накануне сообщалось, что четверо в масках напали на мужчину и украли у него барсетку, в которой находились 56 тысяч 650 долларов. Один из нападавших выстрелил из неустановленного огнестрельного оружия в дверь машины Kia Rio, а затем дважды выстрелил пострадавшему в голову.

Второй злоумышленник топором ударил потерпевшего по голове, после чего еще двое человек избили мужчину. Забрав деньги, они скрылись на автомобиле Dodge Caravan. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Разбой, совершенный в особо крупном размере".

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