Associated Press: 141 человек стал жертвой тайфуна "Яги" во Вьетнаме

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Число погибших в результате тайфуна "Яги" на севере Вьетнама увеличилось до 141 человека, сообщает Associated Press.

Тайфун "Яги" вызвал наводнения и оползни в северных регионах Вьетнама. По данным метеорологов, ливневые дожди, вызванные этим стихийным бедствием, будут продолжаться до 12 сентября.

Эксперты отметили, что данный тайфун стал самым мощным для Вьетнама за последние 10 лет.

10 сентября местные СМИ сообщили, что 13 человек пропали без вести на месте обрушения моста через реку Красную во Вьетнаме. Разрушение произошло 9 сентября и было вызвано тайфуном "Яги".

Помимо этого, Российский футбольный союз заявил, что сборная России не сыграет со сборной Таиланда из-за плохой погоды. Из-за выпадения осадков российские футболисты не смогли отправиться в Москву.