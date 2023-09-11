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11 сентября, 13:20

Происшествия

Движение на МСД в районе Зеленоградской улицы ограничено из-за ДТП с шестью машинами

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Московских водителей предупредили об ограничении движения на МСД в районе Зеленоградской улицы. Там произошло ДТП с участием шести автомобилей. Столичный Дептранс рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

Уточняется, что авария случилась в районе дома 31, корпуса 1 на Зеленоградской улице. На место прибыли оперативные службы. Специалисты намерены выяснить все обстоятельства происшествия.

"Движение в сторону центра осуществляется по двум полосам из четырех", – говорится в публикации.

Ранее ДТП с участием автомобиля такси и служебной машины ГИБДД произошло на Ленинском проспекте. В результате происшествия пострадал пассажир такси.

Оказалось, что легковушка столкнулась со служебным автомобилем Госавтоинспекции, когда последний выполнял разворот с включенными проблесковыми маячками.

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