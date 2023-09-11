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11 сентября, 08:41

Происшествия

Водолазы нашли тело погибшего при крушении вертолета в Вологодской области

Фото: телеграм-канал "ПОДСЛУШАНО Вологодская область"

Водолазы обнаружили тело мужчины, погибшего накануне при крушении вертолета Robinson в озеро Воже в Вологодской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

"Сегодня утром на месте крушения вертолета начались водолазные спуски. В кабине обнаружено тело погибшего", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время спасатели работают над извлечением тела из воды.

Частный вертолет потерпел крушение над озером Воже вечером 10 сентября: при выполнении маневра он упал в воду. На его борту находились три человека, двое из которых смогли спастись, а третий считался пропавшим без вести.

В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта"). Возможной причиной инцидента могло стать низкое снижение вертолета над водой.

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