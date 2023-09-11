Два американских БТР уничтожили в Запорожской области – Рогов

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Российские военные уничтожили на ореховском направлении два американских бронетранспортера Stryker, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов.

Он уточнил, что оба БТР ликвидировали 10 сентября на участке между селами Работино и Вербовое. Они остались догорать в запорожских степях.

Рогов добавил, что бронетранспортеры уничтожили противотанковыми управляемыми ракетами.

Ранее Рогов сообщил, что британские танки Challenger 2, которые были подбиты ВС РФ в Запорожской области, остаются ржаветь на полях сражения.

Впервые у ВС России получилось ликвидировать танк Challenger 2 в зоне СВО 5 сентября. Позже Рогов сообщил об уничтожении второго танка ВСУ Challenger 2 в Запорожской области. По его словам, он был уничтожен с одного выстрела российским противотанковым ракетным комплексом "Корнет".

ВС РФ впервые уничтожили британский танк Challenger 2 в зоне СВО