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Два американских БТР уничтожили в Запорожской области – Рогов
Фото: министерство обороны Российской Федерации
Российские военные уничтожили на ореховском направлении два американских бронетранспортера Stryker, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов.
Он уточнил, что оба БТР ликвидировали 10 сентября на участке между селами Работино и Вербовое. Они остались догорать в запорожских степях.
Рогов добавил, что бронетранспортеры уничтожили противотанковыми управляемыми ракетами.
Ранее Рогов сообщил, что британские танки Challenger 2, которые были подбиты ВС РФ в Запорожской области, остаются ржаветь на полях сражения.
Впервые у ВС России получилось ликвидировать танк Challenger 2 в зоне СВО 5 сентября. Позже Рогов сообщил об уничтожении второго танка ВСУ Challenger 2 в Запорожской области. По его словам, он был уничтожен с одного выстрела российским противотанковым ракетным комплексом "Корнет".
ВС РФ впервые уничтожили британский танк Challenger 2 в зоне СВО
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