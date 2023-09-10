Подбитые российской армией танки Challenger 2 остались на полях сражения – Рогов

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Британские танки Challenger 2, которые были подбиты ВС РФ в Запорожской области, остаются ржаветь на полях сражения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимира Рогова.

"Украинская сторона оставила эти железные гробы. Они тяжеленные, их просто не утащишь", – поделился он.

Ранее Рогов сообщил об уничтожении второго танка ВСУ Challenger 2 в Запорожской области. По его словам, он был уничтожен с одного выстрела российским противотанковым ракетным комплексом "Корнет".

Он рассказал, что британскую боевую машины подбили военные из 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Воздушно-десантных войск РФ.

Впервые у ВС России получилось ликвидировать танк Challenger 2 в зоне СВО 5 сентября.

ВС РФ впервые уничтожили британский танк Challenger 2 в зоне СВО