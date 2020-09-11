Три полосы движения на МКАД перекрыли из-за аварии – источник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три полосы движения на МКАД потребовалось перекрыть из-за столкновения двух грузовых транспортных средств. Об этом сообщает ТАСС.

"На 14-м км МКАД произошло столкновение двух грузовых автомобилей. В результате ДТП пострадал один человек, перекрыто три полосы движения", – сообщил источник информагентства в экстренных службах столицы.

На место уже прибыли сотрудники ДПС. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее в пятницу, 11 сентября, произошло крупное ДТП на внутренней стороне 29-го километра МКАД. Здесь столкнулись три легковых автомобиля. Травмы получили четыре человека.

