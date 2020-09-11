Четыре человека пострадали в результате аварии на МКАД

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Четыре человека пострадали в аварии, которая произошла на МКАД. На место ДТП был направлен медицинский вертолет, заявили РИА Новости в экстренной службе города.

"На внутренней стороне 29-го километра МКАД крупное ДТП с участием трех легковых автомобилей. Предварительно, пострадали четыре человека", – говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, после аварии были перекрыты для движения две полосы из пяти. Причина ДТП на юге Москвы сейчас устанавливается.

Ранее в ДТП на проспекте Андропова пострадали два пассажира автобуса. По предварительным данным, водитель машины допустил столкновение с автобусом при перестроении.