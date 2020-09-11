Три человека погибли при взрыве в Сомали – СМИ

16:27
Фото: twitter.com/times_somali
Три человека погибли, около 10 пострадали при взрыве у мечети в городе Кисимайо на юге Сомали, сообщает местное издание Halgan Media.
В сообщении говорится, что взрыв мог совершить террорист-смертник.
По данным СМИ, целью преступника были местные чиновники, в частности председатель торговой палаты автономного образования Джубаленд Шафи Раби Кахин.
Как сообщает местное издание Somali Guardian, ответственность за взрыв взяла запрещенная в РФ террористическая группировка "Аш-Шабаб".
В начале августа мощный взрыв произошел в ресторане в городе Могадишо – столице Сомали. Жертвами происшествия стали не менее трех человек. Помимо этого, четыре человека получили травмы разной степени тяжести.
По предварительным данным, целью злоумышленников был ресторан Lul Yemeni у морского порта, где на момент взрыва обедали правительственные должностные лица и государственные служащие.
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