Три человека погибли при взрыве в ресторане в столице Сомали

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Мощный взрыв произошел в ресторане в городе Могадишо – столице Сомали. Жертвами чрезвычайного происшествия стали не менее трех человек, передает РИА Новости.

Помимо этого, четыре человека получили травмы разной степени тяжести.

По предварительным данным, целью неустановленных злоумышленников был ресторан Lul Yemeni у морского порта, где на момент взрыва обедали правительственные должностные лица и государственные служащие.

Как сообщает местное издание Garowe Online, в заведение зашел мужчина, после чего подорвал взрывчатые вещества на своем поясе.

Ранее в Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который ворвался в офис в центре столицы и угрожал взорвать его. Инцидент произошел на Большой Серпуховской улице.

