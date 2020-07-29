Подозреваемые в причастности к взрывам в Киеве задержаны

11:51
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
На Украине задержали подозреваемых в причастности к взрывам в Киеве, сообщает RT со ссылкой на Службу безопасности Украины.
"СБУ задержала организаторов серии взрывов в Киеве, которые требовали 500 тысяч долларов", – говорится в сообщении ведомства.
Версия следствия гласит, что участники группы устроили взрыв у входа на станцию метро "Шулявская" и в жилом доме на столичном Подоле, использовав самодельные взрывные устройства.
В СБУ добавили, что правоохранители обезвредили одно из устройств возле метро "Минская", а другое обнаружили на сортировочной станции после анонимного звонка.
17 июля в Киеве произошел взрыв в мусорной урне около станции метро "Шулявская". В результате пострадал один человек.
Ранее сообщалось о возможной угрозе взрыва в торгово-развлекательном комплексе "Город" в Москве. Для проверки потребовалось провести эвакуацию почти 400 человек. Угроза "минирования" не подтвердилась.
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