Подозреваемые в причастности к взрывам в Киеве задержаны

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

На Украине задержали подозреваемых в причастности к взрывам в Киеве, сообщает RT со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"СБУ задержала организаторов серии взрывов в Киеве, которые требовали 500 тысяч долларов", – говорится в сообщении ведомства.

Версия следствия гласит, что участники группы устроили взрыв у входа на станцию ​​метро "Шулявская" и в жилом доме на столичном Подоле, использовав самодельные взрывные устройства.

В СБУ добавили, что правоохранители обезвредили одно из устройств возле метро "Минская", а другое обнаружили на сортировочной станции после анонимного звонка.

17 июля в Киеве произошел взрыв в мусорной урне около станции метро "Шулявская". В результате пострадал один человек.

Ранее сообщалось о возможной угрозе взрыва в торгово-развлекательном комплексе "Город" в Москве. Для проверки потребовалось провести эвакуацию почти 400 человек. Угроза "минирования" не подтвердилась.