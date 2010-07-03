Движение на ТТК перекрыто по двум полосам из-за ДТП

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На ТТК столкнулись пять машин, движение транспорта перекрыто по двум полосам.

"На ТТК в районе Велозаводской улицы на внутренней стороне произошло ДТП. В результате происшествия пострадавших нет", – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в 1 балл. Также затруднено движение на внутренней стороне МКАД.

Во вторник, 10 сентября, водитель мусоровоза получил травмы в ДТП на Киевском шоссе. Авария произошла в районе дома 36. Там столкнулись четыре автомобиля. В результате мусоровоз перевернулся, его водителя зажало внутри. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

