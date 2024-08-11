Движение на МКАД в районе съезда № 49 восстановлено после ДТП

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

На внутренней стороне 49-го километра МКАД (в районе съезда № 49) восстановили движение после ДТП. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Здесь столкнулись несколько автомобилей, в результате чего движение в районе ДТП было затруднено.

Ранее СК возбудил уголовное дело после ДТП с подростками в ЮЗАО Москвы. Водителем автомобиля оказался 15-летний москвич.

По версии следствия, он находился за рулем автомобиля, арендованного под чужим аккаунтом, в салоне были еще несколько несовершеннолетних пассажиров. В какой-то момент подросток не справился с управлением и въехал в стену жилого дома, после чего сбежал. От полученных травм скончался 15-летний пассажир, еще двоим понадобилась медицинская помощь.