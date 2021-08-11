Против женщины, которая не хотела слезать с дерева в московском парке, возбудили дело

20:38
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
В отношении экоактивистки Ольги Кузьминой, которая залезла на дерево в Бабушкинском парке и не желала оттуда спускаться, возбудили дело о хулиганстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Сергея Тельнова.
"В отношении моей подзащитной Кузьминой возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК РФ "хулиганство группой лиц с применением оружия", – говорится в сообщении.
Уточняется, что вместе с неустановленными соучастниками Кузьмина прибыла в парк и обманула водителя строительного крана. Тот поднял ее, так как думал, что девушка осмотрит дерево на предмет вредных насекомых. Далее Кузьмина начала выкрикивать лозунги против строительных работ, которые ведутся рядом. Когда на место прибыли спасатели, она пригрозила им спортивным арбалетом.
Ранее сообщалось, что женщина забралась на верхушку дерева в парке на улице Менжинского на северо-востоке Москвы и отказывалась слезть на землю вопреки призывам полицейских и спасателей. Сообщалось, что в руках у нее был предмет, похожий на арбалет.
Адвокат Кузьминой также рассказал, что в отношении женщины хотели оформить протокол по статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".
Суд арестовал женщину, которую сняли с дерева в Бабушкинском парке
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