Альпинист из Москвы получил травмы в горах Кабардино-Балкарии

Фото: ТАСС/Марина Чернышева

В горах Кабардино-Балкарии получил травму ноги 31-летний альпинист из Москвы. Его эвакуировали на вертолете и передали медикам, говорится на сайте ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел днем в субботу, 10 августа, в ущелье Безенги Черекского района на высоте 3600 метров.

В эвакуации пострадавшего участвовали четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Пострадавшего доставили в медучреждение в Нальчике.

Осенью прошлого года парапланерист из Подмосковья погиб в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии. Прибывшие на место происшествия спасатели спустили тело погибшего спортсмена вниз и передали сотрудникам правоохранительных органов.

А весной этого года на Эвересте зафиксировали больше десятка смертей туристов. Все случаи произошли на подъеме к вершине. Там собралась большая очередь из желающих покорить самую высокую гору. Многим становится плохо из-за нехватки кислорода. Ажиотаж на Эвересте случился после того, как там установилась хорошая погода.

