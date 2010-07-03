Пять человек погибли при нападении на ночной клуб в Бразилии

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Пять человек погибли и четверо пострадали от рук бандитов при вооруженном нападении на ночной клуб в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный новостной портал "Гаушаз".

Отмечается, что около часа ночи в субботу группа вооруженных злоумышленников в масках приехала в местный ночной клуб. Преступники потребовали выключить музыку, после чего началась стрельба по посетителям заведения.

Четверо пострадавших были направлены в больницы. Все они находятся в тяжелом состоянии.

В полиции высказали версию о сведении счетов между наркоторговцами, однако точных данных о причинах происшествия пока нет.

Ранее неизвестный с ножом напал на двух женщин в США. Одна из жертв впоследствии скончалась в больнице.