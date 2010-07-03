Неизвестный с ножом напал на женщин в США

Фото: depositphotos/stevanovicigor

Преступник с ножом совершил нападение на двух женщин в центре американского Питтсбурга. Одна из жертв впоследствии скончалась в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный портал.

Инцидент произошел на автобусной остановке. Злоумышленник ударил первую женщину ножом сзади, затем он ранил другую.

Сообщается, что первая пострадавшая скончалась в больнице. Вторая женщина сейчас находится в стабильном состоянии.

"По всей вероятности, это был акт беспорядочного насилия", – сказал представитель городской полиции Виктор Джозеф.

Сейчас преступник арестован. Полиция продолжает устанавливать все детали произошедшего.

Ранее в Москве преступники совершили разбойное нападение на магазин одежды. Злоумышленники попытались украсть куртку, но встретили отпор.